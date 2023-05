Zwei Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau haben viel gemeinsam. Was das Partnerhoroskop noch über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Eine Beziehung zwischen zwei gleichen Sternzeichen ist nie besonders einfach. Doch die Wahrscheinlichkeit, genau in diesem Fall viel Verständnis und Vertrauen für den Partner zu haben, ist hoch. Und das kann nur gut sein für eine Beziehung. Das Partnerhoroskop "Jungfrau & Jungfrau" verrät Ihnen mehr dazu.

Jungfrauen sind vor allem vernünftig und praktisch. Jede Entscheidung wird in Hinsicht auf praktische Überlegungen getroffen. Können wir uns diesen Urlaub wirklich leisten? Brauche ich diese Schuhe? Passt diese Einrichtung zu meiner Wohnung? Solche Fragen stellt sich die Jungfrau ganz oft.

Das Partnerhoroskop "Jungfrau & Jungfrau" merkt: Genauso aufmerksam und vorsichtig geht sie eine Liebesbeziehung an. Denn diese sieht sie als ihre wichtigste "Aufgabe" im Leben. Jungfrauen sind von Natur her Ratgeber, Betreuer. Sie verfügen über viel Intuition und können gut mit den verschiedensten Alltagsproblemen umgehen. Die Jungfrau ist auch merklich gut organisiert – Ihr Schreibtisch sieht wie aus dem Ei gepellt aus.

Bei so vielen positiven Eigenschaften kann es nur gut für die Beziehung laufen, oder? Doch auch hier lauert die Gefahr. Was sie im Kopf behalten müssen: Der Ausgang der Beziehung hängt sehr von der Reife der jeweiligen Jungfrauen-Partner ab. Fürsorge zeigen beide reichlich – sie weichen der Realität nicht aus.

In Bezug auf einander sind beide Sternzeichen fast telepathisch. Jeder ahnt intuitiv, was der andere gerade will. Die Partnerschaft zwischen Jungfrau und Jungfrau lässt beide versuchen, der noch bessere Partner zu sein. Die fehlende Zutat in dieser Kombination? Spannung! Machen Sie ab und zu etwas getrennt – das sorgt später für Gesprächsstoff. Und gehen Sie öfter mal aus – Abwechslung wird der Beziehung nur gut tun.