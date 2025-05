Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 19. bis 25. Mai 2025

Zum Start der Woche ab dem 19. Mai fühlen wir uns durch ein Mond-Venus-Sextil besonders wohl in unserer Haut. Der Schwung von Mars bringt Bewegung, während Merkur am Abend für Spannung sorgen kann. Dienstagmorgen beginnt mit guter Laune dank Mond und Jupiter, doch schon bald stören Uranus und die Sonne das innere Gleichgewicht. Dieses kehrt zum Glück am Mittwoch mit dem Fische-Mond zurück – ein idealer Tag zum Durchatmen und Träumen. Am Freitag entfacht der Widder-Mond unsere Abenteuerlust, indem er uns zu neuen Erfahrungen motiviert. Dann kommt das Wochenende und es wirken keine besonderen Mondaspekte auf uns. Doch auch das kann mal ganz guttun!

