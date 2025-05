Zwillinge-Saison ab dem 20.05.25: So sehr inspiriert uns das Luftzeichen in den nächsten Wochen

Vor allem in der Woche nach dem Saison-Wechsel stehen einige relevante Ereignisse an, die den Übergang in die neue Phase beeinflussen.

25. Mai 2025: Saturn zieht in den Widder

Am 25. Mai tritt Saturn in das Sternzeichen Widder und fördert damit unsere Begeisterung für Neuanfänge. Die kreativen Ideen der Zwillinge-Saison können wir mit dem Durchhaltevermögen des Widder-Saturn nun in die Tat umsetzen. Die impulsiven Handlungen des Widders werden durch die Struktur des Saturn ergänzt und sorgen dafür, dass wir unsere Energie gezielt einsetzen können.

26. Mai 2025: Merkur zieht in die Zwillinge

Am 26. Mai tritt Merkur dann zur Sonne in sein Heimatzeichen Zwillinge ein. Nun werden alle obenstehenden positiven Eigenschaften noch weiter verstärkt. Jetzt haben wir die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen, die unser Herz berühren oder uns beruflich weiterbringen. Die Hochphase der Zwillinge beginnt.

27. Mai 2025 Neumond steht in den Zwillingen

Und damit ist noch nicht genug! Denn am 27. Mai findet noch ein Neumond in den Zwillingen statt und vollendet diese perfekte Woche, in dem das Luftzeichen fast alles dominiert. Frische Impulse für Kommunikation und Weiterentwicklung erwarten uns. Dieses Ereignis ist ideal, um neue Projekte zu starten, die auf Wissen und Austausch basieren! Jetzt sind wir bereit für einen Perspektivwechsel und das erweitert unseren Horizont.