Partnerhoroskop: Steinbock & Wassermann - was wird das für ein Paar?

Steinbock und Wassermann strahlen zusammen Coolness und Lässigkeit aus. Was das Partnerhoroskop über diese Beziehung verrät, lesen Sie hier.

Manchmal ist man von dem neuen Partner nur noch begeistert. Alles stimmt. Der Partner ist sich seiner selbst so sicher – er bringt kein emotionales Gepäck mit in die Beziehung. Er wirkt einfach nur cool – man kann ihn überall mitnehmen, jeder möchte ihn sofort in seiner Clique haben. Dazu noch ist er zuverlässig und standhaft – mehr könnte man sich bei einem Partner nicht wünschen. Klingt nach einem Märchen, oder? Lesen Sie weiter im Partnerhoroskop "Steinbock & Wassermann ".

Und manchmal kann es auch anders sein. Der Wassermann treibt den Steinbock einfach nur in den Wahnsinn. Seine Art wirkt auf ihn oberflächlich und kindisch. Dann gibt es nur noch Streit. Umgekehrt wirkt der Steinbock verschlossen und langweilig.

Das Partnerhoroskop "Steinbock & Wassermann" kann den genauren Ausgang dieser Beziehung natürlich nicht berechnen. Aber ein paar wichtige Sachen gibt es zu beachten. Die Gefahr ist, ob Schwärmung oder Beurteilung, man verliert den Überblick und geht am Kern der Sache vorbei. Die Wahrheit ist: Wassermänner und Steinböcke kommen mühsam zusammen. Aber sie haben einander so viel zu geben! Das muss aber erkennt werden. Und dafür müssen beide Sternzeichen einander genauer beobachten. Wie geht der Partner das gleiche Problem an? Was kann ich abgucken? Wo würde ich anders handeln? Sollen wir darüber noch reden oder macht es mir nichts aus? Bloß nicht ständig Selbstgespräche führen, auch gerne offen reden.

Der Wassermann ist ein Luftzeichen, Steinbock ein Erdzeichen. Luft und Erde – Sie ahnen schon, das ist eine starke Kombination für beide. Denn die astrologischen Elemente bestimmen oft die Entwicklung einer Beziehung. Ihre "Aufgabe" besteht darin, zusammen Ausgleich und Entspannung zu finden. Von Aufregung werden sie immer genug haben. Eine Beziehung soll auch Möglichkeiten zur Erholung geben.