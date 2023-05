Sie entdecken neue Pfade

Als Ratte haben Sie mit Ihrem ausgeprägten Scharfsinn und Ihren guten Reflexen die besten Voraussetzungen, um im Jahr des Hahns allen Anforderungen gewachsen zu sein.

In Ihrer Beziehung brauchen Sie in diesem Jahr viel Abwechslung, damit Sie diese weiterhin so schätzen wie bisher. Insbesondere im Frühling muss sich Ihr Partner ins Zeug legen, um möglichen Konkurrenten nicht zu viel Spielraum zu lassen.

Singles interessieren sich für schillernde Persönlichkeiten, sollten allerdings nicht zu allem ‚Ja‘ sagen.

Im Beruf fallen Sie durch clevere Ideen und spontanes Handeln auf. Veränderungen können im März, April und Mai von großem Vorteil sein. Im Oktober investieren Sie in ein wichtiges Projekt, werden damit auf Dauer Glück und Zufriedenheit finden. In dieser Zeit lernen Sie auch, besser mit Ihrem Geld umzugehen.

Vielen Konflikten und Streitereien können Sie im Jahr 2017 durch Ihre charmante Art aus dem Weg gehen. Außerdem spüren Sie genau, wann Sie Ihre Kräfte brauchen und setzen Sie zum richtigen Zeitpunkt ein.

Noch mehr erfahren Sie im westlichen Jahreshoroskop 2017!