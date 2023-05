Büffel / Ochse

In der Liebe läuft es toll

Als Partner sind Sie im Jahr des Feuer-Hahns sehr gefragt. Sie sind zuverlässig und bieten Stabilität, was sehr gut ankommt. Sie wissen, was Sie wollen, und lassen sich nicht so schnell ablenken oder in die Irre führen.

Büffel, die in einer Beziehung sind, stehen voll und ganz hinter ihrem Herzblatt, bieten immer eine Schulter zum Anlehnen und ein Ohr zum Zuhören. Im Frühling und Sommer ist der passende Zeitpunkt für die Nachwuchsplanung gekommen.

Single-Büffel wollen es in Sachen Liebe ganz genau wissen. Sie wollen das Echte und schauen deswegen lieber einmal zu viel als einmal zu wenig hin. Im Frühling könnte Sie schon echtes Liebesglück überraschen. Endlich passen Ihre festen Werte mit den Zeichen der Zeit zusammen. Sie verstehen es nun, mit viel Gefühl zu agieren.

Im Job gilt es 2017 zu versuchen, die Blicke auf Ihre Leistungen zu lenken. Da dürfen Sie ruhig ein bisschen mehr Show bieten. Mit Worten allein ist es leider nicht immer getan. Versuchen Sie innovative und originelle Ideen da einzusetzen, wo Sie am meisten von ihnen profitieren können. Es lohnt sich auch, mehr Geld in Werbung und PR zu stecken.

Im September, Oktober und November steht es besser um Ihre Finanzen. Außerdem ist nun auch Ihre Gesundheit stabil.

