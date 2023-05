Der Genuss des Lebens hat oberste Priorität

Schweine sind bekannt als das genießerische Sternzeichen. Was Sie mit Ihren Sinnen erfassen können, macht Ihnen große Freude. Sie lieben leckeres Essen, die Liebe, genießen große Gefühle. Das Jahr des Feuer-Hahns verstärkt diese Qualität zusätzlich. Sie entwickeln noch größere Begeisterung für Sinneserfahrungen, möchten diese allerdings am liebsten mit jemand Besonderem an Ihrer Seite teilen.

Im März, April und Mai bereitet Ihnen das Verreisen mit einem Partner besonders große Freude. Singles wiederum könnte gerade auf einer Reise Amors Pfeil treffen. September und Oktober sind ebenfalls tolle Monate für die Liebe.

Im Job gehen Sie 2017 lieber keine Risiken ein. Kollegen, die für Unruhe sorgen und Sie ablenken, sind bei Ihnen nicht besonders beliebt. Sie wollen und müssen sich konzentrieren können.

Ihre finanzielle Situation ist das gesamte Jahr über sehr stabil. Schon ab Februar können Sie sich über kleine Gewinne freuen. Spekulationen sind tabu, obwohl Sie im März, April, September und Oktober damit Glück haben könnten.

An erster Stelle steht im Jahr des Feuer-Hahns Ihre Familie. Stimmt es hier mit der Harmonie, profitiert davon auch Ihre Gesundheit.

