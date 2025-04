Rune Fehu: Bedeutung der Lichtrune

Als gezogene Rune ist Fehu in ihrer Deutung sehr vielfältig. In einer aufrechten Legung gibt die alte Rune einen Hinweis auf den beweglichen Besitz und den materiellen Wohlstand, den der Ratsuchende in naher Zukunft erlangt. Sie zeigt auch beruflichen Erfolg und ein hohes gesellschaftliches Ansehen, dass in naher Zukunft erreicht werden kann. Die Rune rät dazu, Ideen und Wünsche zu verwirklichen und spendet genügend Kraft dafür. Möchten Sie schon lange etwas in Ihrem Leben verändern? Dann ist der Zeitpunkt nun reif.

Insbesondere für Neuanfänge kann Fehu ein positives Signal sein, denn die Rune zeigt an, dass Sie mit Glück und Erfolg gesegnet sind. Die Rune weist auch darauf hin, dass Sie sich bereits auf dem richtigen Weg befinden und schon bald Ihre Ziele verwirklichen können.

Befindet sich die Rune Raidho bei einer Legung in der Nähe von Fehu, spricht dies für einen baldigen Ortswechsel, beispielsweise durch eine Reise oder ein neues Arbeitsumfeld, eine positive Veränderung und neue Perspektiven. Gemeinsam mit den Runen Berkana und Gebo festigen sich hingegen bestehende Beziehungen und es können neue gemeinsame Pläne gemacht werden.

Liegt Fehu umgekehrt, ist dies ein Hinweis, sich wieder in die eigene innere Mitte zu bringen. Arbeiten Sie an Ihrem Selbstwertgefühl und tun Sie Ihrer Seele etwas Gutes, um wieder ins emotionale Gleichgewicht zu gelangen. Die Rune warnt auch vorm falschen Umgang mit Besitz. Hüten Sie sich in Bezug darauf vor Misserfolg, Verlust, Geiz und Streitigkeiten. Keine Sorge, Fehu schenkt Ihnen die Kraft, diese Problematiken zu erkennen und zu beseitigen.