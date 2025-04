Rune Hagalaz: Bedeutung der Schattenrune

Wird Hagalaz in einer Legung gezogen, weist dies auf eine zukünftige Zerstörung hin, ähnlich wie es nach einem mächtigen Hagelschauer der Fall ist. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass sich einiges in Ihrem Leben verändert und Sie aus der gewohnten Routine gerissen werden. Doch Hagalaz bringt durch ihre Zerstörung großes Potenzial für einen nötigen Wandel mit sich. Sie möchte Sie darauf hinweisen, das es nötig ist, sich auch mit unangenehmen Dingen und schwierigen Herausforderungen zu befassen, um im Leben weiter voranzukommen.

Die alte Wikinger Rune Hagalaz möchte Sie daran erinnern, dass Sie sämtlichen Hindernissen und Schwierigkeiten des Lebens trotzen können und stets den Mut für einen Neuanfang haben sollten, egal in welchem Lebensbereich. Jetzt ist der Zeitpunkt für unangenehme Entscheidungen oder den beruflichen Wechsel, von dem Sie schon so lange träumen. Hagalaz möchte Ihren Blickwinkel für die Dinge erweitern und Sie das Leben von einer anderen Perspektive aus betrachten lassen, damit Sie aus dem typischen Trott ausbrechen und veraltete Verhaltens- und Denkmuster aufbrechen.

Wird Hagalaz gemeinsam mit Fehu und Jera gezogen, weist dies auf zukünftige Erfolge hin, für die jedoch harte Arbeit und Disziplin erforderlich sind. Eine umgekehrte Legung der Hagalaz Rune ist nicht möglich.