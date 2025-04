Rune Thurisaz: Die Bedeutung der Lichtrune

Mit Thurisaz könnten tief verborgene Triebe hervortreten und ein aggressives Verhalten folgen. Doch es sind auch Macht und der Wille vorhanden, um alte Strukturen aufzubrechen und aus eigener Kraft etwas Neues zu erschaffen. Thurisaz weist darauf hin, dass wichtige Lebensentscheidungen zwar unangenehm und schwer sein können, doch diese Herausforderungen auch viel Gutes wie persönliches Wachstum bringen.

Aufrecht gelegt steht Thurisaz für Glück, Erfolg und Schutz auf Ihrem Lebensweg. Achten Sie nur darauf, nicht zu leichtsinnig zu handeln. Eine ausstehende Entscheidung kann Ihr Leben nachhaltig verändern, gehen Sie daher überlegt vor. Sie können auch Altlasten hinter sich lassen und eine positive Veränderung erleben. Seien Sie also mutig und lassen Sie das Neue in Ihr Leben. In gemeinsamer Legung mit den Runen Algiz und Eiwaz ist das Glück auf ihrer Seite.

In umgekehrter Form gezogen, möchte Thurisaz vor Starrsinn und Selbstüberschätzung warnen. Bleiben Sie offen für alles Neue und gehen Sie die Dinge überlegt und mit Sorgfalt an. Verlassen Sie sich nicht auf eine Glückssträhne und bleiben Sie realistisch.