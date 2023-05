Bewegung ist jetzt ein Muss

Bei Schütze-Mond ist viel Bewegung ein Muss! Planen Sie keinen Faulenzertag auf dem Sofa, sondern gehen Sie raus in die Natur. Wandern, Walken oder Schwimmen sind ideale Sportarten. Das sollten sich vor allem die Zeichen mit viel Schütze-, Zwillinge-, Jungfrau- und Fische-Energie zu Herzen nehmen. Mit regelmäßiger Bewegung beugen Sie auch Beschwerden des Ischias­nervs und der Bandscheibe vor. An Schütze-Tagen hat man oft Schmerzen vom Kreuz bis zu den Oberschenkeln. Vor dem Sport gut aufwärmen. So beugen Sie einem Muskelkater vor.

Tipp des Tages: Probieren Sie neue Sportarten aus.

Sport-Typologie: Welche Sportart passt zu Ihnen?

