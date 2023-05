Schicksalswoche: Das Horoskop Ihrer großen Chance

Das Leben ist Routine geworden. Deshalb stehen wir so selten vor Entscheidungen, glauben wir. Dabei treffen wir täglich hunderte – die Entscheidung aufzustehen, zu arbeiten, die Freundin anzurufen... Und in einem dieser Entschlüsse steckt in dieser Woche eine einmalige Chance.

In den kleinen und auch in den großen, zu denen Sie bereits am Montag ein magischer Neumond auffordern wird. Der Jupiter schenkt Ihnen dabei das Glück, dass die Entscheidung Ihr Leben radikal verändern wird. Garantiert zum Positiven. Und dazu kommen auch noch die Sonne und die Venus, die Ihnen die Kraft und den Optimismus geben werden, um zu entscheiden. In unserem Horoskop der großen Chance: Was Sie dafür tun müssen.

Der Alltag nimmt uns die Entscheidung ab. Wir treiben dahin, das Leben lullt uns ein, Stress und Leistungsdruck halten uns von den privaten Problemen ab. Wir schieben sie weg, bis sie sich nicht mehr schieben lassen, weil sie zu schwer wurden. Ein sehr ernster, gewissenhafter Neumond in der Jungfrau zwingt uns, nicht mehr in alten Geschichten zu schwelgen, sondern nach vorne zu schauen. Was soll aus mir werden? Wie sicher ist meine Zukunft? Was macht mich glücklich, was schenkt mir Erfolg? Was muss ich dafür tun? Wie muss ich mich entscheiden? Sie spüren, dass etwas getan werden muss, sich verändern muss. Ein Moment voller Zauber und Zukunfts-Vision.

Es ist Montag, wenn dieser Augenblick gekommen ist. Über Ihnen am Himmel ist der Neumond in der kritischen Jungfrau aufgegangen. Sammeln Sie Ihre Gedanken, lassen Sie Ihr Leben hinter verschlossenen Lidern vorbeiziehen. Denken Sie daran, was Sie im Leben wirklich erreichen wollen, was getan werden muss, was Sie nur noch belastet. Was Sie wirklich selbst, ganz persönlich, tief in Ihrem Herzen wollen – und was man Ihnen nicht nur eingeredet hat. Aber man muss Sie eigentlich nicht an diesen magischen Moment der Entscheidung erinnern. Sie werden es ohnehin tun. Alles Verdrängte trägt dieser Neumond nach oben. Vielleicht braucht Ihre Beziehung eine Aussprache, die Sie schon lange vor sich herschieben. Vielleicht sollten Sie mal mit Ihrer Freundin reden, weil das Verhältnis zu ihr schon lange nicht mehr stimmt. Und im Job fühlen Sie sich nur noch ausgebeutet? Aber es kann auch etwas vollkommen Positives sein, was nach einer Entscheidung drängt.

Sie haben da ein Angebot, möchten sich verändern, fanden aber bisher nur nicht den Mut dazu. Sie wollen lange schon umziehen, Sie spüren, dass Sie irgendwo anders, ganz von vorne anfangen können. Sie werden richtig entscheiden, das ist sicher. Es ist Dienstag. Über Ihnen am Himmel hat sich die Venus im Trigon mit Jupiter verbunden. Sie werden vom Glück verwöhnt, durchleben eine Phase, in der Sie nicht so schnell mit etwas zufrieden sind und in der Sie Ihre Ziele sehr hoch stecken. Und das ist gut so. Denn alles, was Sie sich jetzt von ganzem Herzen vornehmen, gelingt, wird gut. Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck, bleiben Sie ganz ruhig. Lassen Sie die Dinge auf sich zukommen. Sie können nichts erzwingen. Es muss nicht die dramatische Entscheidung sein, die auf den ersten Blick gesehen schon Ihr Leben radikal verändern kann. Hören Sie in sich hinein.

Tun Sie, was Ihnen Ihre innere Stimme sagt. Vielleicht sollten Sie mal den Freund anrufen, mit dem Sie schon so lange nicht mehr geredet haben. Vielleicht sollten Sie wieder mal unter die Leute. Auch das sind Entscheidungen, die eine große Chance sein können. Es ist Samstag. Über Ihnen geht Jupiter mit der Sonne ein Trigon ein. Ein Lebensgefühl voller Selbstvertrauen breitet sich aus, das glückliche Fügungen anzieht, die Ihnen wie unglaubliche Zufälle erscheinen. Nach dieser Schicksalswoche wird nichts mehr so sein, wie es ist.