Shut up and dance: Video zeigt die tollsten Tanzszenen aus Filmen

Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, zum Song "Shut up and dance" von Walk the Moon die schönsten Tanz-Szenen aus zig (größtenteils) US-Filmen zusammen zu schneiden. Und hat damit das Gute-Laune-Video schlechthin geschaffen!

Dieses Video kursiert gerade durchs Netz und zwar aus gutem Grund. Es macht einfach gute Laune und zwar innerhalb von wenigen Sekunden!

Die YouTube-Nutzerin MsTabularasa hat mit einfachsten Mitteln etwas geschaffen, was jeden berührt: Ein guter Song, ein paar Filmszenen - voila!

Tanzen ist träumen mit den Beinen und bei diesem Video reicht es schon, den Schauspielern beim Tanzen zuzusehen. Sofort geht das Kopfkino weiter und man erinnert sich schmunzelnd an den Rest der tollen Filme. Die Geschichten, die Witze, die Musik.

Und? Alle Filme erkannt? Diese Filme sind laut YouTube-Userin MSTabularasa, die das Video zusammengeschnitten hat, in dem Video zu sehen:

0:04 Silver Linings

0:06 Reality Bites - Voll das Leben

0:08 Fremd Fischen

0:12 Tatsächlich ... Liebe!

0:15 Drei Engel für Charlie

0:17 DirtyDancing

0:20 Big

0:23 Reservoir Dogs

0:25 American Beauty

0:27 Happy Feet 2

0:29 30 über Nacht

0:31 Slumdog Millionaire

0:33 Save the Last Dance

0:37 Alice im Wunderland

0:40 Kick-Ass

0:42 Pulp Fiction

0:44 (500) Days of Summer

0:46 Flashdance

0:48 Das ist das Ende

0:51 Grease

0:53 Ziemlich beste Freunde

0:57 Rapunzel - Neu verföhnt

1:00 Helden aus der zweiten Reihe

1:02 Pride

1:05 Blue Valentine

1:07 The Wolf of Wall Street

1:10 Grind - Sex, Boards & Rock'n'Roll

1:11 Ted

1:13 Beetlejuice

1:14 American Pie

1:16 Eve und der letzte Gentleman

1:17 King of New York - König zwischen Tag und Nacht

1:19 Clerks II

1:21 Die Maske

1:23 Mamma Mia!

1:25 Happy New Year

1:27 Selbst ist die Braut

1:29 American Pie: Jetzt wird geheiratet

1:30 Footloose

1:32 Magic Mike

1:34 Get Smart

1:36 West Side Story

1:38 Ferris macht blau

1:39 Scary Movie

1:41 Jungfrau (40), männlich, sucht...

1:44 Hitch - der Date Doktor

1:47 Lockere Geschäfte

1:49 Der Frühstücksclub (The Breakfast Club)

1:53 Die Pinguine aus Madagascar

1:55 Meerjungfrauen küssen besser

1:57 Nix zu verlieren

2:01 Billy Elliot

2:04 Darf ich bitten?

2:06 Hairspray

2:08 Napoleon Dynamite

2:10 Der gestiefelte Kater

2:12 Eine wie keine

2:14 Taffe Mädels

2:16 Rush Hour

2:19 West Side Story

2:21 A Night at the Roxbury

2:23 Burn after Reading

2:25 Step Up

2:27 Dirty Dancing

2:28 Meine Lieder - meine Träume (The Sound of Music)

2:30 Silver Linings

2:32 Die nackte Wahrheit

2:35 Der Duft der Frauenn

2:38 Die Schöne und das Biest

2:40 Pretty in Pink

2:42 Grease

2:43 Vielleicht lieber morgen

2:45 ... und dann kam Polly

2:47 White Nights – Die Nacht der Entscheidung

2:49 Cry-Baby

2:51 Tropic Thunder

2:53 The Blues Brothers

2:55 Mary Poppins

2:57 Footloose (2011)

2:59 Freunde mit gewissen Vorzügen

3:00 Super süß und super sexy

3:02 Coyote Ugly

3:04 Saturday Night Fever

3:06 Center Stage

3:08 Rock of Ages

3:10 Little Miss Sunshine

3:12 Disaster Movie

3:14 Girls United