So nutzt der Wassermann den Sommer am besten

Ihre kreativen Gedanken sprudeln nur so aus Ihnen heraus, lieber Wassermann. Ihr originelles Wesen setzt sich die Sonnenbrille auf und schon sehen Sie alles noch mal aus einer anderen Perspektive. Sie genießen die Freiheiten, die diese Jahreszeit mit sich bringt, und toben sich so richtig aus. Von traditionellen Erwartungen lassen Sie sich nicht auf halten - das ist Ihr Sommer und Sie gestalten ihn so, wie es Ihnen gefällt!

Doch die Suche nach immer neuen Reizen kann auch ermüdend sein, lieber Wassermann. Ihnen wird so schnell langweilig und daher schaffen Sie es kaum mal für einen Moment stillzusitzen und innezuhalten. Wenn jetzt im Sommer plötzlich alles erblüht und auf ein Straßenfest direkt die nächste Feier folgt, verlieren Sie Momente der Achtsamkeit völlig aus den Augen.

Ihr Tipp für den Sommer:

Die Menschen, die Ihnen nahe stehen können sich jetzt leider vernachlässigt fühlen. Denn obwohl Sie sich jetzt wie ein Schmetterling fühlen, der zum ersten Mal aus seinem Kokon schlüpft und seine Flügel testet, lohnt sich ein Blick zurück zu denen, die Ihnen immer treu zur Seite stehen. Nehmen Sie sie mit auf Ihr nächstes Abenteuer. Dann wird es ohnehin viel schöner!

Lesen Sie mehr über Ihren Sommer im großen Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Wassermann von Juni bis September