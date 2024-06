So nutzt der Fisch den Sommer am besten

Bei Ihnen findet man immer ein offenes Ohr, lieber Fisch. Gerade im Sommer, wenn der Freizeitstress uns um den Schlaf bringt, kann das ein echter Segen sein. Sie haben immer den passenden Rat und unterstützen, wo Sie nur können. Das liegt auch an Ihrer Kreativität, die jetzt im neuen Sommergewand erstrahlt. Ihre Vorstellungskraft ist einzigartig und diese Jahreszeit bietet so viele Inspirationsquellen. Ihre Fantasie begibt sich auf eine Sommerreise und kommt mit vielen wertvollen Andenken zurück.

Aber verlieren Sie die Realität nicht aus den Augen. Das Glitzern der Sonne auf einem See kann Sie schon mal in einen solch intensiven Tagtraum reißen, dass Sie die Wirklichkeit und die Zeit vergessen. Kommen Sie immer wieder auf den Boden zurück, nachdem Sie auf Wolken durch den Sommerhimmel geschwebt sind. Sonst könnte Ihre Spiritualität Ihnen Probleme in der Realität bereiten.

Ihr Tipp für den Sommer:

Ein schöner Weg, um Ihrem Drang nach kreativer Entfaltung nachzugehen, sind bewusste Momente, in denen Sie Kunst erschaffen. Basteln Sie Schmuck, malen Sie Bilder, kochen Sie ausgefallene Gerichte! So können Sie sich neu entdecken und haben den Rest des Tages Zeit, um sich auf Ihre alltäglichen Aufgaben zu konzentrieren.

Lesen Sie mehr über Ihren Sommer im großen Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Fische