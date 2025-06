Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Wassermann

Liebe im Sommer 2025

Als Wassermann haben Sie es nicht immer leicht in der Liebe! Das liegt vor allem daran, dass Sie immer um Ihren Freiraum fürchten und vielversprechende Kennenlernphasen aus Angst daher oft frühzeitig beenden. Doch in diesem Sommer sieht es gut aus! Vielleicht gelingt es Ihnen jetzt, sich zu öffnen. Vor allem, wenn Venus am 31.07.2025 in den Krebs zieht, sind Sie empfänglich für tiefe Bindungen! Das tut auch vergebenden Wassermännern gut. Sie sind Ihrer*Ihrem Partner*in so nah wie nie zuvor.

Karriere im Sommer 2025

Im Juli haben Sie den Durchblick, lieber Wassermann! Jetzt wissen Sie genau, was Sie wollen, und können vor allem sehr gut priorisieren. Die wichtigsten To-dos werden zuerst abgearbeitet und so machen Sie Tag für Tag große Fortschritte. Weiter so! Dieser Einsatz wird sich schon bald auszahlen - auch finanziell…

Gesundheit im Sommer 2025

Gesundheitlich sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Ihre Energie ist unerschöpflich und Sie fühlen sich fit und wohl in Ihrer Haut. Vor allem Spaziergänge und Radtouren tun Ihnen gut und verbinden Sie mit der Natur. Versuchen Sie so viel Zeit wie möglich unter freiem Himmel zu verbringen!

Ihr Sommer-Highlight 2025

Am 9. August ereignet sich ein Vollmond in Ihrem Zeichen, der für einen einen regelrechten Energieschub sorgt. Nehmen Sie dieses Geschenk des Universums an und schicken Sie Ihre Wünsche in den Himmel! Jetzt könnten Sie Ihnen erfüllt werden.