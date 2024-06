So nutzt der Steinbock den Sommer am besten

Steinböcke nutzen den Schwung des Sommers häufig, um an Ihren Zielen zu arbeiten und - wie es so Ihre Art ist - diszipliniert nach vorne zu schreiten. Sei es im Beruf, in der Ausbildung oder in persönlichen Projekten, jetzt ist es an der Zeit, alles zu geben und die langen Tage produktiv zu nutzen. Außerdem sind Steinböcke absolute Planungstalente, die jedes Sommerfest zum einmaligen Erlebnis machen!

Was in einem Steinbock-Sommer eher zu kurz kommt, ist der Spaß und die Freizeit. In keiner anderen Jahreszeit haben wir so viele Möglichkeiten, uns neu zu entdecken und auszuleben wie im Sommer - das nutzen Sie leider nur zu selten. Es fällt Ihnen schwer, sich einfach mal für eine längere Zeit freizunehmen und ohne schlechtes Gewissen ein neues Land zu bereisen. Schließlich haben Sie immer das Gefühl, dass Sie für alles und jeden verantwortlich sind.

Ihr Tipp für den Sommer:

Nutzen Sie die Jahreszeit der guten Laune für das, was jetzt auch alle anderen tun: Lassen Sie es sich gut gehen! Es ist völlig in Ordnung 100 Prozent zu geben, aber Sie wollen häufig darüber hinaus und das tut Ihnen einfach nicht gut. Nur weil es jetzt später dunkel wird, heißt das nicht, dass Sie die Zeit nutzen müssen, um noch mehr zu schaffen. Im Gegenteil! Nach der Arbeit darf das Vergnügen kommen und ohne schlechtes Gewissen genossen werden.

