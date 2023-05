Wassermann: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für den Wassermann: 2012 haben Sie zwei mächtige Freunde im Kosmos, Merkur und Uranus. Könnten Brüder sein, mit ein paar ziemlich unterschiedlichen Wesenszügen. Der eine ist klug und schnell, der andere, Uranus, immer jung, immer offen und ganz fürchterlich spontan bis explosiv. Und das macht Ihren Erfolg 2012 aus.

Merkur drängt Sie schon im Februar zu einem gut vorbereiteten, intelligent eingefädelten Jobwechsel, der Ihnen viel mehr Geld bringen wird, wenn Sie bis zum 14. den neuen Vertrag unterschrieben haben. Und Uranus drängt Sie dazu, alles sofort hinzuwerfen, in ein vollkommen neues Gebiet einzusteigen. Spontan, ziemlich verrückt, was Sie doch hoffentlich nicht tun. Aber vor den kopflosen Blitzentscheidungen wird Sie nicht nur Merkur, sondern auch Jupiter schützen, der Ihnen ab Juni ein paar ganz erstaunliche, glückliche Wendungen bietet.

Auch in der Liebe , auch im Juni. Ganz gegen Ihren jungen Geist, Ihren Blick, der stets in die Zukunft gerichtet ist, begegnen Sie jemandem, den Sie schon seit Urzeiten kennen, mit dem Sie vielleicht schon mal zusammen waren. Nur diesmal werden Sie sich nicht mehr aus den Augen verlieren. Die tiefe, sehr ernste Beziehung, der Sie immer aus dem Weg gegangen sind, ist 2012 möglich. Spätestens ab November hören Sie Ihr Herz ungewöhnlich stark. Sie mögen das nicht, weil es so hilflos macht, aber es tut Ihnen gut, auch Ihrer Gesundheit .

