Stier- oder Steinbock-Horoskop: Wem können Sie vertrauen?

Der Neptun steht in einem beflügelnden Sextil zu Ihrem Sternzeichen, fördert Ihr Bauchgefühl, Ihren Instinkt. Eingebungen, Gefühle, die Sie normalerweise ziemlich ignorieren. Sie glauben den Menschen aus reiner Gutmütigkeit. Aber unter dem starken, positiven Einfluss von Neptun, werden Sie stutzig, wenn Komplimente zu übertrieben klingen, wenn Menschen sich in kühnen Beteuerungen versteigen. Das ist gut so.

Ihre Schwachstelle, Ihre Neptun-Falle: Sie glauben windigen Betrügern, notorischen Lügnern, wenn das, was sie sagen, vernünftig, logisch und alltagstauglich klingt. Wenn Menschen Ihnen viel Geld , hohe Renditen und Zinsen versprechen, scheinbar sehr kompetent von der wirtschaftlichen Entwicklung und neuen Märkten schwafeln.

Wer Sie belügt, auf wen Sie immer wieder hereinfallen: Charmante Lügner, die Sie umschwärmen, auch ein bisschen angeben und scheinbar selbst über viel Geld verfügen. Partner, die sehr zärtlich auf Sie eingehen können und Ihnen beständige, ernste Gefühle vorgaukeln.

Wem Sie vertrauen können: Verrückte Typen, die nicht im geringsten auf Ihr Sicherheitsdenken eingehen, die ganz spontan in Ihr Leben platzen, viel Wirbel verursachen.

Ihre gefährlichsten Zeiten: Wenn Sie um Ihre Sicherheit fürchten, Angst haben.

Kritische Termine: 23. bis 29. Juni

Noch mehr aktuelle Astro-Themen finden Sie hier! >>