Löwe: Auch so ein Egoist, so ein Egomane – sagt das Vorurteil. Ist deshalb vollkommen abhängig vom Applaus, von ständiger Bewunderung und Bestätigung durch seinen Partner. Alles Klischee. Der Löwe ist kaum zu übertreffen in seinem Wohlwollen. Er fördert die anderen mit ganz natürlicher Herzlichkeit.