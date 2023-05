Steinbock: Der Fels an Verantwortung, die starke Eiche in den Stürmen des Lebens. Pflichtbewusst, stets diszipliniert, oft verschlossen, bis eiskalt. So heißt es, so kennt man ihn. Der Steinbock verleugnet ein Leben lang seine äußerst kindliche, sehr zärtliche, hingabebedürftige Seite.