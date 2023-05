Waage: Zweifelt, zögert, hadert mit Entscheidungen, was sie eigentlich in ständige tiefe Sorgen stürzen müsste. Die Waage befreit sich mit ihrem Hang, unangenehme Einsichten einfach zu verdrängen. Sie lässt nichts in ihrer Vorstellung zu, was sich nicht gut anfühlt, was ihr Angst machen könnte.