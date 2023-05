Typologie: Welches Sternzeichen ist eine Drama-Queen?

Sie nimmt sich selbst überragend wichtig und genauso alles, was sie tut. Aber tief in ihr drin sitzt ein angeschlagenes Ego, das mit dem Drama auf sich aufmerksam machen will. So gestaltet sie aus jeder Mücke den berüchtigten Elefanten, der laut um Liebe schreit.

Alles was schief geht, ist ihr herzlich willkommen. Denn es bietet Anlass zu einem lautstarken Auftritt.

Wer flüstert, wer leise redet, den überhört man gerne. Deshalb gehören zum Prinzip der Drama-Queen die lauten, schrillen Töne. In unserer Typologie erfahren Sie, wer klagt und wer jammert am stärksten?