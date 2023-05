Typologie: Wer schreibt das schönste Liebesgedicht?

Wer sitzt nachts im romantischen Kerzenlicht am Schreibtisch und lässt seine tiefsten Gefühle in berührende Zeilen fließen? In Zeiten der knappen E-Mails und der Facebook-Bekenntnisse ist das Liebesgedicht etwas aus der Mode gekommen. Dennoch gibt es sie noch, die heimlichen Dichter und Dichterinnen. Welches Sternzeichen schreibt das schönste Liebesgedicht? In der Typologie erfahren Sie es...

Also: Klicken Sie sich am besten gleich mal durch die Typologie und erfahren Sie, welches Sternzeichen das schönste Liebesgedicht schreibt...