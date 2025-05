4 Sternzeichen erleben im Juni 2025 eine Transformation und starten glücklich in den Sommer!

Der Juni wird ein besonderer und energievoller Monat, denn mehrere kraftvolle Sternenkonstellationen wirken sich auf unser Leben aus und tragen uns Richtung Sommer.

Den Beginn macht der Venus-Wechsel am 6. Juni in den Stier. Diese Verbindung lässt uns das Leben und die Liebe noch mehr genießen. In Beziehungen kann es ernst werden, denn wir streben nach festen Bindungen und scheuen keine Verantwortung. Die Stier-Energien machen uns deutlich, was wir uns vom anderen wünschen und wer uns guttut. Das kann auch zu Trennungen führen, da manch einer doch lieber ungebunden bleiben will.

Merkur im Krebs ab dem 9. Juni hilft dann, versteckte Emotionen noch genauer zu analysieren und zu verarbeiten. Kopf und Herz gelangen in Einklang, allerdings können im empfindlichen Krebs Eifersuchtsgefühle schnell hochkochen und auch wiederkehrende Unsicherheiten stiften Unruhe. Der Vollmond im optimistischen Schützen am 11. Juni räumt schlechte Laune und Selbstzweifel aber schnell wieder beiseite. Wir fühlen uns gestärkt, gewinnen an Selbstvertrauen und setzen eifrig neue Ziele.

Mars in der Jungfrau ab dem 17. Juni hilft dann gern dabei, diese Ambitionen hartnäckig zu verfolgen und dabei die Übersicht zu behalten. Mit dem Start in die Krebs-Saison am 21. Juni wird es dann richtig romantisch und gefühlvoll. Die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit ist groß, Emotionen werden viel intensiver wahrgenommen und das Zusammensein mit geliebten Menschen ist besonders wichtig. Der Neumond im Krebs am 25. Juni rundet diesen besonderen Monat dann ab. Er hilft dabei, durchzuatmen und neue Energie zu sammeln, vor allem im trauten Heim gelingt dies.

Bei all diesem Glück gibt es vier Sternzeichen, die von den tollen Sternen im Juni noch mehr bereichert werden. Sie sind die kosmischen Gewinner des Monats!