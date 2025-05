Das Venus-Mars-Trigon am 22.05.2025 wird für diese 4 Sternzeichen zum kosmischen Liebesgeschenk!

Venus steht aktuell in Ihrem Zeichen und daher spielt die Liebe für Sie gerade ohnehin eine große Rolle, lieber Widder! Doch nun trifft Sie sich auch noch mit Mars im Trigon und obwohl so intensive Energien wechselwirken, kehrt Stabilität und Frieden in Ihr Liebesleben. Das liegt daran, dass Sie ganz deutlich erkennen, was Sie wirklich wollen, und dies auch ohne Probleme kommunizieren können. Nehmen Sie sich heute Zeit für den Menschen, der Ihr Herz am meisten berührt! Venus und Mars offenbaren Ihnen, wer es ist...