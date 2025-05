Saturn im Widder ab 25.05.2025: Er entfesselt innere Kräfte und bringt Umbrüche!

Am 25. Mai 2025 beginnt Saturn seine Phase im Sternzeichen Widder. Zuvor hat sich Saturn vom 7. März 2023 bis zum 24. Mai 2025 in den Fischen aufgehalten, wohin er bereits am 1. September 2025 noch einmal zurückkehrt. Am 14. Februar 2026 startet dann der weitaus längere Aufenthalt von Saturn im Zeichen Widder, der bis zum 13.04.2028 andauert. Auch wenn Saturn sich dieses Mal nur relativ kurz im Widder aufhält, ist seine Wirkkraft auch in diesem Fall nicht zu unterschätzen. Er sorgt für eine kraftvolle Saison, die von mutigen Entscheidungen und Tatkraft geprägt ist.

Doch was verändert sich konkret mit Saturns Aufenthalt im stürmischen Widder und worauf sollten wir aufpassen?

