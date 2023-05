Ihre Glücksfarbe: Egal, was Sie tragen, Sie fallen so oder so auf. Deswegen rate ich eher zu dezenten Farben wie Rosa, Hellblau oder blasses Gelb.

Ihre Glückszahlen: 10, 13, 18, 28, 30 und 37. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner: Treffen Sie sich mit jungen Menschen, die das Leben von der leichten, sonnigen Seite sehen.

Alles über das Sternzeichen Wassermann!

