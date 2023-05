Wassermann

Als die Planetengötter Sie auf unsere Erde herabschickten, gaben sie Ihnen eine Unruhe, vergleichbar mit einer Unruhe in einer Uhr, mit auf den Weg und sagten: "Dort, wo du dich aufhälst, bleibt nichts so, wie es ist, dort muss es immer weitergehen, sich verändern. Du sollst die Dinge auch stets anders sehen als die anderen. Sagen sie schwarz, sagst du weiß, und sagen sie weiß, sagst du schwarz! Das alles dient dazu, dass das Leben in Bewegung bleibt."

Diese Aufgabe, die Ihnen der Kosmos anvertraut, ist Ihnen manchmal unangenehm, weil Sie damit kaum zur Ruhe kommen. Trotzdem, Sie dürfen sie nicht aus der Hand geben. Es wäre für die Welt aber auch für Sie ein großer Verlust.

Aber es wird Ihnen leichter fallen, wenn Sie alles ein bisschen spielerischer, luftiger in die Wege leiten. Dann kommt sogar Freude auf, denn Sie erleben, dass Sie es sind, die die Welt am Leben hält.

