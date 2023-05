Frage der Woche: Wie finde ich meine Lebensfreude?

Glück und Lebensfreude sind relativ. Das bedeutet, dass man sie eine Zeit lang genießt, sich daran erfreut, im Himmel schwebt – und sich dann daran gewöhnt und wieder zur Tagesordnung übergeht.

Glück und Lebensfreude sind also auf gar keinen Fall etwas Bleibendes und Stabiles. Man kann es also nicht kaufen und dann auf die Bank legen und immer davon zehren. Das ist eine Illusion.

Das hat die Psychologie im letzten Jahrhundert in unzähligen Expe­rimenten bewiesen. Eines der bekanntesten davon sah so aus, dass man eine Gruppe von Psychologiestudenten befragte, was sie bräuchten, um glücklich zu sein. Soweit das irgendwie im Bereich des Möglichen war, hat man dann diesen Studenten ihre Glückswünsche erfüllt. Bereits nach zwei Wochen interviewte man die gleichen Studenten wieder und stellte bereits fest, dass das Glücksgefühl deutlich abgenommen hatte. Nach vier Wochen hatte kein einziger der Probanden auch nur das geringste Glücksgefühl.

In der Zwischenzeit weiß man, dass ein Bettler glücklich ist, wenn er Almosen bekommt, dass ein Millionär glücklich ist, wenn er eine Million dazugewinnt. Und man weiß, dass bei beiden nach kürzester Zeit die Lebensfreude wieder dahin ist.

Die Astrologie weiß das schon immer. Sie bindet das Glück an den Lauf des Planeten Jupiter. Je nachdem, wie er sich mit den anderen Sternen verbindet, fällt Glück über jemanden. Genauso zieht das Glück wieder weiter, wenn Jupiter eine andere Position einnimmt.

Noch einmal weiter geht die Esoterik, wenn sie sagt, Glück ist ohnehin eine Illusion. Wahres Glück kann man niemals bekommen, wenn man es an etwas Materielles, Äußeres bindet, also an Geld, ein schickes Auto, Karriere oder was auch immer. Es ist eine Illusion, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Illusion wie eine Seifenblase platzt.