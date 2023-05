Astro-Coaching: Daran sollten die Sternzeichen festhalten

Wenn wir auf die Welt kommen, stehen die wichtigsten kosmischen Gestirne um unsere Wiege und segnen uns. Die Sonne, der Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und all die anderen hauchen uns Ihre Botschaft ein.

Was uns die Sonne gibt, ist am wichtigsten. Sie legt ihr Geschenk tief in uns hinein, sodass wir es auch wirklich bewahren und hüten können. Damit wird unser Leben leicht, fröhlich und angenehm. Jeder Mensch bzw. jedes Sternzeichen bekommt ein anderes Geschenk. Man muss seine Gabe und Bestimmung festhalten.

Im Astro-Coaching verrät Ihnen der Diplom-Psychologe und unser Chef-Astrologe Erich Bauer, welches Geschenk der Sonne die Sternzeichen festhalten sollten.

