Wie spirituell ist mein Familienerbe?

Prüfen Sie in unserem Karma-Test der Neuen Zeit, auf welcher Stufe Sie in diesem Prozess der Reife stehen. Ihre Seele nimmt auf diesem Weg zur spirituellen Erleuchtung drei Entwicklungsstufen. Von der WeltSeele , die noch dem sogenannten praktischen Denken, der Vernunft folgt. Die Gefühlen oft misstraut, weil diese Gefühle, diese Vernunft der Seele, zu oft enttäuscht wurden. Die sich aber der Welt mit allen Menschen geöffnet hat. Der NaturSeele , die das Leben mit allen Sinnen wahrnimmt, die falsche Gefühle, Intrigen, Lügen wittert wie ein Tier. Bis zur Kosmischen Seele , die eine neue Dimension in der Beziehung zwischen den Menschen eröffnet, den wortlosen Gedankenaustausch. Die bereits in Verbindung zu höheren Wesen wie den Engeln steht und damit die höchste Entwicklungsstufe der Spiritualität erreicht hat.