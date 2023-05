Der Gründer steckt nämlich NICHT hinter dem Namen - der heißt nämlich Erling Persson. Der Schwede war in den 1940er Jahren zu Besuch in Amerika und kam mit der brillianten Idee zurück, ein Kleidungsgeschäft zu eröffnen, in dem die Kleidung günstig war.

Das tat er dann 1947. Und bis heute lautet das Firmenmotto: "Mode und Qualität zum besten Preis."

Der Jahresumsatz von H&M liegt inzwischen im zweistelligen Milliardenbereich. Unglaublich: Etwa ein Viertel des Umsatzes macht H&M in Deutschland! Und das, obwohl die erste Filiale hier erst 1980 (in Hamburg) eröffnet wurde.