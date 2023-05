Der Unternehmer war ein Deutscher und hiess Manfred Maus. Sein Mitbegründer war Emil Lux. Also kein OBI im Namen.

So viel sei aber verraten: Maus und Lux kauften den Namen OBI französischen Geschäftsleuten ab. Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, was wirklich hinter den drei Buchstaben steckt....

1970 gegründet, macht OBI heute jährlich mehrere Milliarden Euro Umsatz und gehört somit zu den größten Baumarktunternehmen Europas.