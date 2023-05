Dass Shell auf Englisch Muschel heißt, wissen wir. Doch warum ist eine Tankstelle nach diesen Weichtieren benannt? Der Grund dafür liegt sehr weit in der Vergangenheit verborgen.

Heute ist Shell das weltgrößte Unternehmen (nach Umsatz). Jährlich hantiert das Royal Dutch Shell (kurz RDS), wie es eigentlich heißt, mit einer Summe im dreistelligen Milliardenbereich (US-Dollar)!

Doch auch das größte Unternehmen hat klein angefangen. Als Shell noch in Kinderschuhen steckte, hatte es nichts mit Öl, Diesel und Benzin am Hut. Es war ein Kuriositätengeschäft in London. Mehr dazu im Video.

Foto: iStock