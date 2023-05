Zum Heulen: Kind isst Zwiebel wie Apfel

"A Zwiebel a day keeps the doctor away "– oder was hat sich dieses Kind bitte dabei gedacht? Während Mama kocht und die fertig geschälten Zwiebeln schon im Kochtopf liegen, langt der kleine Junge beherzt zu - und beißt so herzhaft in die scharfe Knolle, als würde es sich dabei um einen Apfel handeln.

Scheint ihm gut zu schmecken - zumindest können selbst Tränen den Kleinen nicht stoppen, wie das Video eindeutig beweist.

Essen will gelernt sein - das zeigt dieses Video. Ein kleines Kind isst hier zum 1. Mal eine Zwiebel - und beißt in die Knolle herzhaft wie in einen Apfel.