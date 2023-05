Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Was bringt das nächste Lebensjahr? Mehr Abwechslung und Lebendigkeit im Alltag. Dank Mars und Neptun fehlt es Ihnen nicht an originellen Ideen, was Sie alles unternehmen könnten. Der einzige Wermutstropfen: Hin und wieder stehen Sie sich ein bisschen selbst im Weg und wissen nicht genau, was Sie wollen. Das müssen Sie aber nicht allein mit sich ausmachen: Wenden Sie sich in diesen Momenten an einen Menschen, dem Sie vertrauen können. Bestimmt sorgt eine andere Sichtweise für Klarheit!

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Juni (Liebesenergien), 3. – 5. September (Geldglück),16. – 18. November (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Das Überwinden negativer Verhaltensweisen, Verantwortungsgefühl und innere Willensstärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, dass ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Leonid Breschnew, Gustav Schickedanz, Pierre de Coubertin, William Fox.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele wertvolle Erfahrungen, die Sie beruflich weiterbringen.

