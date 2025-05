4 Sternzeichen werden zu Himmelfahrt am 29.05.25 vom Universum belohnt!

Am 29. Mai 2025, dem Tag, an dem wir in diesem Jahr Christi Himmelfahrt feiern, dürfen sich vier glückliche Sternzeichen über fantastische Glückssterne freuen! Der Mond wirkt in seiner vollen Kraft aus dem Wasserzeichen Krebs, was unser Bedürfnis nach Harmonie und emotionaler Verbundenheit erhöht. Perfekt also, um den Feiertag mit seinen Lieblingsmenschen zu genießen oder auch alte Streitigkeiten liebevoll aus der Welt zu schaffen.

Gleichzeitig bringt Kommunikationsplanet Merkur, welcher nur einen Tag zuvor in die aufgeweckten Zwillinge gewechselt ist, positive Schaffenskraft und beruflichen Aufwind. Diese Konstellation bereichert in den nächsten Wochen unseren Verstand, löst Denkblockaden auf und ermöglicht somit frische Inspiration und neue Ideen. Es wartet also ein Tag voller Glück, Romantik und neuer Chancen, ganz besonders für vier Sternzeichen!