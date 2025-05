Das große Horoskop zum Merkur-Wechsel ab dem 26.05.2025: Wie er uns jetzt stärkt!

Es ist, als würde sich eine uralte Magie entfalten – still, kraftvoll, wirkungsvoll. Denn in dieser Woche betritt kein anderer als Merkur die Bühne des Lebens in seiner hellsten Erscheinung. In der Mythologie ist Merkur – bei den Griechen Hermes – der Gott der Kommunikation, der Händler, der Reisenden, aber auch der Diebe und Trickster. Er trägt Flügelschuhe, bewegt sich blitzschnell zwischen den Welten, bringt Botschaften, verhandelt, überzeugt – und handelt mit allem, was sich handeln lässt. Deshalb ist er in der Astrologie auch der Planet des Verstands, der Sprache, des Handels und der Finanzen.

Und genau dieses Allround-Genie steht jetzt goldrichtig. Diese Woche bietet eine seltene Konzentration an Merkur-Einflüssen, die nicht nur geistige Beweglichkeit fördern, sondern auch ganz konkrete Erfolge ermöglichen – besonders im finanziellen Bereich. Ideen, die schon lange in der Schublade lagen, finden plötzlich ihren Ausdruck. Gespräche führen zu Durchbrüchen. Entscheidungen fühlen sich klar an – und stützen sich nicht nur auf Fakten, sondern auch auf ein starkes Bauchgefühl.

