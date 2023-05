1. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Wenn das kein gutes Omen für das nächste Lebensjahr ist: Genau an Ihrem Geburtstag wird der Neumond in Ihrem Zeichen exakt. Das gibt Ihnen die Kraft, von allem loszulassen, was nicht mehr gut für Sie ist, seien es bestimmte Menschen, Situationen oder schädliche Verhaltensweisen. Vielleicht gelingt Ihnen nun eine Diät oder der Verzicht auf Glimmstängel, vielleicht befreien Sie sich aber auch von Blockaden oder von Bekanntschaften, die lieber nehmen als geben. Sie verfügen über genau die richtige Mischung zwischen Mut und Durchhaltevermögen, um Ihre Vorsätze in die Tat umzusetzen. Überlegen Sie also gut, was Sie in der Zukunft verändern wollen, nehmen Sie neue Ziele ins Visier und seien Sie dabei vor allem nicht zu bescheiden.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. November (viel Power), 14. – 16. Februar (günstig fürs Geschäft), 12. – 14. Juli (Harmonie in der Familie).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Loslassen und einen Neuanfang wagen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich komme meinen Zielen jeden Tag näher.

An diesem Tag geboren: Devid Striesow, Klaus Wowereit, André Rieu, Günter Wallraff, Jimmy Carter, Vladimir Horowitz, William Boeing, Karl VI.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Das Leben wird viel leichter und unbeschwerter.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!