30. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die gute Nachricht zuerst: In den kommenden zwölf Monaten können Sie Ihre künstlerischen Talente mehr ausleben – sei es nun in der Freizeit, bei einem Besuch im Museum, beim Malen und Musizieren – oder auch am Arbeitsplatz, wo Sie mit kreativen Vorschlägen aufhorchen lassen. Sie schaffen es auch immer wieder, Ihre Umwelt ein bisschen schöner zu gestalten, sei es nun mit neuer Dekoration daheim oder mit ein paar Blümchen am Schreibtisch. Mond und Mars warnen lediglich davor, sich wegen jeder Kleinigkeit in überflüssige Diskussionen zu stürzen. Mag sein, dass Sie Grund haben, sich zu ärgern, doch Sie verschwenden nur Zeit und Energie auf solche Debatten. Suchen Sie sich also lieber selbst aus, von wem oder was Sie sich ärgern lassen und genießen Sie lieber das Leben.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Oktober (gut für Liebe und Freundschaft), 26. – 28. Januar (Vitalität), 29. – 31. Mai (günstig für einen Kurzurlaub).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kreativität und Charme.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Monica Bellucci, Udo Jürgens, Elie Wiesel, Truman Capote, Hans Geiger, William Wrigley.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Bei Ihren Hobbys Erfüllung und Zufriedenheit zu finden.

