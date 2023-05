10. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Wunderbar, mithilfe von Mond und Neptun können Sie sich im nächsten Lebensjahr noch stärker auf Ihre Intuition verlassen. Zudem zeigen Sie sich auch von Ihrer kreativen Seite, das dürfte besonders am Arbeitsplatz gut ankommen. Ab und zu stehen Sie sich allerdings auch selbst im Wege, immer dann, wenn Sie nicht so recht wissen, was Sie eigentlich wollen. Dann könnte es schon einmal vorkommen, dass Sie sich ungerecht behandelt fühlen, obwohl es vielleicht gar nicht so ist.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. September, 1. – 3. Dezember, 22. – 24. Februar.

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Leidenschaft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Antonio Banderas, Les Humphries, Alfred Döblin, Herbert C. Hoover, Henri Nestlé.



Wie verläuft der Monat? Lesen Sie hier Ihr Monatshoroskop !