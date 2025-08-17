Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 18.08.25 auf positive Entwicklungen freuen

Obwohl Sie Stillstand nur schwer ertragen können, lieber Widder, war in letzter Zeit nicht allzu viel bei Ihnen los ... Doch damit ist jetzt Schluss! Das liegt vor allem an Uranus, der im Sextil zu Ihrem Zeichen steht und für ordentlich Abwechslung sorgt. Gerade beruflich kann sich jetzt einiges bei Ihnen tun. Sie können Ihre Bedürfnisse und Wünsche klar formulieren, und der Löwe-Merkur sorgt dafür, dass Sie selbstsicher auftreten. Sie finden immer die passenden Worte und bekommen die perfekte Gelegenheit, um zu zeigen, was in Ihnen steckt. Nutzen Sie Ihre Himmels-Chancen!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Widmen Sie sich in dieser Woche Ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Vielleicht haben Sie die Chance eine Fortbildung zu besuchen oder an anderer Stelle etwas Neues zu lernen.