Diese 3 Sternzeichen dürfen sich in der Woche ab dem 18.08.25 auf positive Entwicklungen freuen
Entdecken Sie hier, welche Sternzeichen in der Woche ab dem 18.08.25 am meisten von den Kräften der Sterne profitieren!
Wir starten in die letzte Woche der Löwe-Saison! Und bevor die Sonne am Freitagabend in die Jungfrau wechselt, hält das Universum noch ein paar schöne Überraschungen für uns bereit. Auch wenn in dieser Woche keine astrologischen Highlights anstehen, bescheren die Sterne diesen drei Zeichen ein paar wundervolle Tage, in denen sich so manches zum Guten wenden kann...
Widder glänzen auf der Arbeit
Obwohl Sie Stillstand nur schwer ertragen können, lieber Widder, war in letzter Zeit nicht allzu viel bei Ihnen los ... Doch damit ist jetzt Schluss! Das liegt vor allem an Uranus, der im Sextil zu Ihrem Zeichen steht und für ordentlich Abwechslung sorgt. Gerade beruflich kann sich jetzt einiges bei Ihnen tun. Sie können Ihre Bedürfnisse und Wünsche klar formulieren, und der Löwe-Merkur sorgt dafür, dass Sie selbstsicher auftreten. Sie finden immer die passenden Worte und bekommen die perfekte Gelegenheit, um zu zeigen, was in Ihnen steckt. Nutzen Sie Ihre Himmels-Chancen!
Der Tipp der Sterne für die Woche: Widmen Sie sich in dieser Woche Ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Vielleicht haben Sie die Chance eine Fortbildung zu besuchen oder an anderer Stelle etwas Neues zu lernen.
Jungfrauen erforschen ihre Spontanität
Die Sterne geben Ihnen grünes Licht, liebe Jungfrau. Jetzt ist es an Ihnen, aufs Gaspedal zu drücken! Obwohl Ihre Saison erst am Freitag beginnt, stehen Sie von Anfang an im Zentrum des Universums. Wichtig ist nur, dass Sie diesem Sternenglück vertrauen und nicht zu viel Zeit damit verschwenden, nach dem Haken zu suchen. Seien Sie doch einfach mal offen für Unerwartetes und nutzen Sie jede Gelegenheit, die sich Ihnen bietet. Eine neue Aufgabe im Job? Immer her damit! Eine spontane Verabredung? Sie sind dabei! Wenn Sie jetzt „Ja“ zum Leben sagen, kann sich viel Schönes daraus ergeben.
Der Tipp der Sterne für die Woche: Verbauen Sie sich das spontane Glück des Alltags nicht, indem Sie alles bis ins kleinste Detail planen. Dann entgehen Ihnen so viele tolle Chancen!
Waagen stehen endlich für sich ein
Niemand kann Sie in dieser Woche aufhalten, liebe Waage! Denn anstatt immer nur darauf bedacht zu sein, alle anderen glücklich zu machen, denken Sie jetzt ausnahmsweise mal an sich selbst. Und daran ist rein gar nichts verkehrt. Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie plötzlich egoistisch werden (das würde Ihrer Natur in keiner Weise entsprechen), sondern lediglich, dass Sie für sich einstehen. Diese Power haben Sie Mars zu verdanken, der seit einiger Zeit durch Ihr Zeichen reist. Wie schön! Sie blühen richtig auf und können mit dieser neuen Willenskraft einiges in Bewegung setzen.
Der Tipp der Sterne für die Woche: Sie werden sehen, dass Ihre Herzensmenschen Ihre Entwicklung nicht abschreckend, sondern bewundernswert finden. Jeder, der sich davon auf den Schlips getreten fühlt, hat nicht Ihr Bestes im Sinn ...
