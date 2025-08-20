präsentiert von WUNDERWEIB.de
Thema der Woche

Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Wie die Kräfte der Jungfrau jetzt Ihre Wunden heilen!

Redaktion Astrowoche

Die Jungfrau-Energien und der Neumond ab dem 22.08.25 bieten Ihnen die Chance, sich von seelischen Lasten zu befreien!

Sie tragen noch alten Schmerz in Ihrem Herzen? Sie wurden verletzt oder enttäuscht, und Ängste und Resignation bestimmen Ihr Leben? Jetzt gibt es Hoffnung, sich von diesen seelischen Lasten zu befreien! Die Sterne, vor allem aber der Neumond im Zeichen Jungfrau, geben Ihnen die Kraft, sich selbst wieder liebevoll in den Arm zu nehmen.

Darum ist der August-Neumond so besonders

Es gibt Momente im Jahr, in denen wir dazu eingeladen werden, innezuhalten und uns selbst näherzukommen. Jeder Neumond ist einer dieser speziellen Momente. Er ist ein himmlischer Impuls, der uns ermutigt, Altes loszulassen und Raum für Neues zu schaffen. Und wenn dieser Neumond, wie an diesem Wochenende, im Zeichen der Jungfrau steht, entfaltet er eine besonders heilsame Energie!

Die Jungfrau ist das Zeichen der Ordnung, der Fürsorge, der Heilkunst und der tiefen inneren Arbeit. Wenn am Samstag der Neumond in dem Erdzeichen steht, lenkt er den Fokus auf alte Wunden, die Sie so lange nicht anschauen wollten. Es geht um seelischen Schmerz, der sich vielleicht hinter Ihrer Fassade versteckt. Um alte Enttäuschungen, die längst zu Selbstzweifeln geworden sind. Um Lieben, die nicht erwidert wurden, oder Freundschaften, in denen Sie gegeben haben, ohne etwas zurückzubekommen.

Mit der Jungfrau-Saison kommt die Chance auf seelisches Wachstum

Doch bevor dieser Mond Sie heilen kann, müssen Sie Ihre Verletzungen wahrnehmen. Nur einen Tag vor dem kräftigenden Neumond wechselt die Sonne in die Jungfrau und verleiht Ihnen die Kraft, ehrlich hinzusehen. Vielleicht erkennen Sie dann, dass der Schmerz über eine gescheiterte Beziehung nicht mehr Ihr Herz dominiert, sondern dass dahinter längst der Wunsch nach echter Verbundenheit wartet. Oder dass Ihre ständige Selbstkritik nur die Stimme eines alten Glaubenssatzes ist, den Sie jetzt loslassen dürfen.

Die Jungfrau ist das Zeichen, das Körper und Seele verbindet. Und so wirken der Beginn ihrer Saison und der anschließende Neumond auch auf mehreren Ebenen. Er kann mentale Muster durchbrechen, emotionale Blockaden lösen und Ihnen sogar dabei helfen, körperliche Beschwerden zu lindern.

Viele spüren jetzt vielleicht eine innere Unruhe, Schlafstörungen oder diffuse Ängste. Doch all das sind nur Zeichen dafür, dass Ihre Seele gehört werden möchte. Nehmen Sie sich in diesen Tagen besonders ernst. Kleine Rituale, ein Spaziergang in der Natur oder ein Gespräch mit einem Menschen, der Sie wirklich versteht, können Wunder wirken.

So unterschiedlich wirkt der Neumond auf die Sternzeichen

Für Widder mag dies beispielsweise bedeuten, zum ersten Mal Schwäche zu zeigen, ohne sich minderwertig zu fühlen. Für Steinböcke kann es heißen, eine alte Schuldgefühlsspirale zu verlassen. Und für Waagen, sich nicht länger für den Frieden zu verbiegen. Jedes Zeichen reagiert auf seine Weise auf die heilbringenden Schwingungen.

Nutzen Sie dieses Wochenende also für Ihre persönliche Entwicklung. Legen Sie die Hand auf Ihr Herz und fragen Sie: „Was brauchst du von mir?“ Verbringen Sie bewusste Zeit allein, und wenn Tränen kommen, lassen Sie sie zu. Denn Heilung kann erst dann beginnen, wenn wir unseren Schmerz nicht mehr verdrängen.

Lesen Sie jetzt Ihr persönliches Neumond-Horoskop

Der Neumond in der Jungfrau schenkt uns Klarheit. Und mit ihr kommt die Kraft, neue Entscheidungen zu treffen: für mehr Selbstachtung und weniger Konflikte, für Beziehungen, in denen Sie nicht funktionieren müssen, sondern einfach Sie selbst sein dürfen, für ein Leben, das nicht perfekt, aber echt ist. Wenn Sie jetzt ehrlich zu sich selbst sind, schenkt der Jungfrau-Neumond Ihnen den vielleicht wertvollsten Neubeginn des Jahres!

Klicken Sie sich jetzt bis zu Ihrem Sternzeichen und erfahren Sie, wie Sie die Chancen des Neumonds bestmöglich nutzen können!

