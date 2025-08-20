Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Wie die Kräfte der Jungfrau jetzt Ihre Wunden heilen!

Es gibt Momente im Jahr, in denen wir dazu eingeladen werden, innezuhalten und uns selbst näherzukommen. Jeder Neumond ist einer dieser speziellen Momente. Er ist ein himmlischer Impuls, der uns ermutigt, Altes loszulassen und Raum für Neues zu schaffen. Und wenn dieser Neumond, wie an diesem Wochenende, im Zeichen der Jungfrau steht, entfaltet er eine besonders heilsame Energie!

Die Jungfrau ist das Zeichen der Ordnung, der Fürsorge, der Heilkunst und der tiefen inneren Arbeit. Wenn am Samstag der Neumond in dem Erdzeichen steht, lenkt er den Fokus auf alte Wunden, die Sie so lange nicht anschauen wollten. Es geht um seelischen Schmerz, der sich vielleicht hinter Ihrer Fassade versteckt. Um alte Enttäuschungen, die längst zu Selbstzweifeln geworden sind. Um Lieben, die nicht erwidert wurden, oder Freundschaften, in denen Sie gegeben haben, ohne etwas zurückzubekommen.

