Das Wochenende ab dem 16. August 2025 bringt 3 Sternzeichen Erholung und kleine Wunder!
Dieses Wochenende verspricht Erholung und kleine Wunder. Drei Sternzeichen dürfen sich besonders freuen.
Das Wochenende startet am 16. August mit einer entspannten Mondpause, eine wunderbare Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und die Seele einfach mal baumeln zu lassen. Gegen 18:02 Uhr wechselt der Mond in das lebhafte Zeichen Zwillinge und begleitet uns mit frischer Lebensfreude und Neugier durch die nächsten Tage. Mit diesem Einfluss sprühen wir nur so vor Energie, genießen die Zeit mit unseren Liebsten, führen inspirierende Gespräche und knüpfen vielleicht sogar neue Kontakte.
Für drei Sternzeichen stehen die Sterne dabei besonders günstig – sie dürfen sich auf ein fantastisches Wochenende freuen!
Auch aktuell: Löwe-Saison ab dem 22. Juli 2025: Jetzt hören wir auf unser Herz!
Löwen stecken voller Lebensfreude
Lieber Löwe, starten Sie am Samstagmorgen ganz gelassen in den Tag. Ein ausgedehntes Frühstücks tut gut und schenkt Ihnen Kraft, um sich anschließend kleinen Aufgaben im Haushalt zu widmen, die schon länger aufgeschoben wurden. Sie werden überrascht sein, wie schnell alles erledigt ist sind und wie viel wohler Sie sich anschließend fühlen. Wenn das Wetter mitspielt, lockt am Nachmittag ein Ausflug ins Grüne. In der Natur tanken Sie neue Energie.
Am Sonntag stehen die Zeichen auf Geselligkeit: Verbringen Sie den Tag unter Menschen, tauschen Sie sich aus und genießen Sie lebhafte Gespräche. Ihre Lebensfreude steckt andere an, so macht das Wochenende doppelt Spaß!
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Jetzt ist der perfekte Moment, um etwas Neues auszuprobieren! Vielleicht fällt Ihnen ja etwas ein.
Wassermänner sind gutgelaunt und gesellig
Auch für Sie, lieber Wassermann, beginnt das Wochenende eher ruhig. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Erholung und gönnen Sie sich die wohlverdiente Pause. Sie haben viel geleistet und dürfen jetzt Ihre Batterien wieder aufladen. Am Samstagabend könnte eine Einladung locken, sagen Sie ruhig Ja, denn Ihre gesellige Seite kommt durch den Zwillinge-Mond besonders zum Strahlen.
Am Sonntag lohnt sich ein Treffen mit Freund*innen oder der Familie. Sie sind der perfekte Gastgeber, und die gemeinsamen Momente tun Ihnen einfach gut. Auch die Liebe darf an diesem Wochenende nicht zu kurz kommen. Überraschen Sie Ihren Schatz doch mal wieder mit einer kleinen Aufmerksamkeit und zeigen Sie, wie wichtig er oder sie Ihnen ist. Diese gefühlvolle Seite kommt gut an und schweißt Sie nur umso mehr zusammen.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Ziehen Sie sich nicht sofort wieder zurück, wenn Sie Nähe zu Ihren Mitmenschen verspüren. Niemand will Ihnen Ihre Freiheit nehmen.
Steinböcke nehmen sich mehr Zeit für Ihre Bedürfnisse
Wenn der Mond am Samstag in Pause geht, nehmen Sie das als Einladung, einfach mal nichts zu tun, lieber Steinbock. Zumindest was Pflichten angeht! Gönnen Sie sich stattdessen eine Extraportion Wellness und Selfcare. Wie wäre es mit einer entspannenden Massage, einem Besuch im Spa oder beim Friseur? Hauptsache, Sie tun sich selbst etwas Gutes, denn das schenkt Freude und neue Kraft für die kommende Woche.
Am Sonntag folgen Sie Ihrer Intuition folgen und lassen sich von niemandem hetzen. Lesen Sie doch mal wieder ein gutes Buch, verbringen Sie Zeit im Freien oder genießen Sie ein Picknick? Der Zwillinge-Mond sorgt für kreative Ideen und inspiriert Sie, Neues auszuprobieren. Das ist auch positiv für Ihr Liebesleben, denn Paare bringen frischen Wind in den Alltag, und Singles gehen offen auf neue Kontakte zu.
Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Es ist in Ordnung, auch mal nichts zu tun, lieber Steinbock! Sie müssen nicht immer die Verantwortung für alle anderen übernehmen.
Artikelbild und Social Media: Thanumporn Thongkongkaew / iStock