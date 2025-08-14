Das Wochenende ab dem 16. August 2025 bringt 3 Sternzeichen Erholung und kleine Wunder!

Auch für Sie, lieber Wassermann, beginnt das Wochenende eher ruhig. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Erholung und gönnen Sie sich die wohlverdiente Pause. Sie haben viel geleistet und dürfen jetzt Ihre Batterien wieder aufladen. Am Samstagabend könnte eine Einladung locken, sagen Sie ruhig Ja, denn Ihre gesellige Seite kommt durch den Zwillinge-Mond besonders zum Strahlen.

Am Sonntag lohnt sich ein Treffen mit Freund*innen oder der Familie. Sie sind der perfekte Gastgeber, und die gemeinsamen Momente tun Ihnen einfach gut. Auch die Liebe darf an diesem Wochenende nicht zu kurz kommen. Überraschen Sie Ihren Schatz doch mal wieder mit einer kleinen Aufmerksamkeit und zeigen Sie, wie wichtig er oder sie Ihnen ist. Diese gefühlvolle Seite kommt gut an und schweißt Sie nur umso mehr zusammen.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Ziehen Sie sich nicht sofort wieder zurück, wenn Sie Nähe zu Ihren Mitmenschen verspüren. Niemand will Ihnen Ihre Freiheit nehmen.