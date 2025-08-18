präsentiert von WUNDERWEIB.de
Chinesisches Horoskop

Das chinesische Monatshoroskop im September 2025: Ihre Chancen für Liebe, Beruf und Gesundheit

Kimberly Harfst - Foto: kimberly-harfst-autorenprofil
Kimberly Harfst, Online-Redakteurin für Astrologie-Themen

Neugierig, wie Ihr chinesisches Sternzeichen durch den September kommt? Im Monatshoroskop finden Sie die Antworten!

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und die Tage werden wieder kürzer. Bereits am 22. September markiert die Tagundnachtgleiche den offiziellen Beginn des Herbstes. Doch mit dem Wechsel der Jahreszeit stellt sich nicht nur die Natur um, auch für die chinesischen Sternzeichen bringt der September spannende Veränderungen und neue Impulse mit sich.

Möchten Sie wissen, welche Überraschungen, Chancen und Herausforderungen in der nächsten Zeit auf Ihr chinesisches Tierkreiszeichen warten? Dann sollten Sie einen Blick in das chinesische Monatshoroskop werfen. Entdecken Sie, was der September für Sie bereithält!

So finden Sie Ihr chinesisches Sternzeichen heraus

Sie wissen nicht genau, welches chinesische Sternzeichen zu Ihnen gehört? Kein Grund zur Sorge! Mit unserer einfachen Anleitung können Sie Ihr Tierkreiszeichen schnell und kostenlos bestimmen. Finden Sie heraus, ob Sie etwa ein treues Schwein, ein energiegeladener Drache oder eine schlaue Ratte sind.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

Artikelbild und Social Media: oneclearvision/iStock

Das chinesische Monatshoroskop im September 2025 für das Sternzeichen Ratte
