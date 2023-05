12. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Fassen Sie es ruhig als gutes Omen auf, dass Merkur just an Ihrem Geburtstag in Ihr Zeichen, den Steinbock, wechselt. Das gibt auch Ihren beruflichen und geschäftlichen Unternehmungen neuen Schwung. Halten Sie einfach Augen und Ohren offen, vielleicht ergibt sich die eine oder andere lukrative Chance. Und der Vollmond sorgt dafür, dass alles, was Sie beginnen im neuen Lebensjahr, Chancen hat, sehr erfolgreich zu werden. Bleiben Sie am Ball, vor allem, wenn Sie von etwas absolut überzeugt sind. Sie finden auch Helfer, die Ihnen zur Seite stehen, wenn etwas ins Stagnieren kommt. Und Venus küsst auch noch Neptun, da sind Ihre Liebeschancen auch sehr erhöht. Das ist ein Aspekt, der Sie Ihrem Seelenpartner näher bringt.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. April, 12. – 14. Mai, 10. – 12. Oktober.

Das Geschenk der Sterne für Sie: Freundschaft, Sicherheit und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich ziehe Liebe und Zuneigung an.

An diesem Tag geboren: Johann Heinrich Pestalozzi, Jack London, Joe Frazier, Ralf Möller, Edmund Burke.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine genussvolle und abwechslungsreiche Zeit.

