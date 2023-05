13. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Es spricht nichts dagegen, wenn Sie Ihre wohl verdiente Freizeit in vollen Zügen genießen. Die Sterne weisen aber darauf hin, dass es im nächsten Lebensjahr Momente gibt, in denen gehandelt werden muss. Vielleicht müssen Sie sich für eine gewisse Zeit beruflich bewähren oder es ist privat mehr Einsatz gefragt. Dann heißt es sich reinknien, solange es akut ist, der Lohn für die Mühen ist Ihnen gewiss! In der Liebe wirkt die Konjunktion zwischen Venus und Neptun noch nach. Wenn Sie Single sind, dann weist Ihnen dieser Aspekt den richtigen Weg, er führt Sie geradezu in die Arme Ihres Traumpartners. Das ist doch schön! Paare erkennen wieder, wie sehr sie einander brauchen.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Mai (Liebe), 28. – 30. August (Harmonie), 23. – 25. November (Geld).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Freiheit, sich so zu entfalten, wie es Ihnen guttut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Orlando Bloom, Liam Hemsworth, Josefine Preuß, Wilhelm Wien.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick