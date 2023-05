12. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie verstehen es im nächsten Lebensjahr, sich den grauen Alltag möglichst bunt zu gestalten. Spontan und einfallsreich, wie Sie sind, haben Sie immer einen guten Vorschlag parat, der auch andere begeistert – vom Töpferkurs in der Toskana über das neue Ablagesystem bis zur Kochparty in der eigenen Küche. So positiv das natürlich ist, birgt es doch eine Gefahr in sich: Sie könnten sich zeitlich verzetteln und am Ende womöglich Freunde und Familie vernachlässigen. Das wäre allerdings nicht Sinn der Sache, deshalb sollten Sie gut darauf achten, nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Gehen Sie Ihren Kalender durch und streichen Sie alle Termine, die überflüssig sind oder an denen nicht unbedingt Ihr Herz hängt. Ihr persönliches Umfeld wird es Ihnen danken, wenn Sie Prioritäten setzen und nicht jedem neuen Trend hinterherjagen.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. November (günstig für Entscheidungen), 7. – 9. Februar (gut für die Finanzen), 10. – 12. September (Flirtchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Kontaktfreude und neue Erkenntnisse.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne jeden Tag wieder etwas Neues dazu.

An diesem Tag geboren: Hugh Jackman, Daliah Lavi, Luciano Pavarotti, Edith Stein, August Horch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Über den Tellerrand zu blicken und Neuland für sich zu erobern.

