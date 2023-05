16. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Lesen Sie bitte am Vortag nach, denn auch Sie profitieren von den elektrisierenden Energien von Uranus. Bestimmt kommt nun einiges in Bewegung und Sie werden die eine oder andere Veränderung erleben. Das dürfte Ihnen aber keine Angst machen, denn bei Ihnen kommt zusätzlich noch der Vollmond im Zeichen Widder zum Tragen, der an Ihrem Geburtstag am Sternenhimmel aufgeht. Dieser Vollmond verleiht Ihnen Pioniergeist und Mut, Sie sind bereit, für Ihre Ziele zu kämpfen und lassen sich dabei nicht so leicht unterbuttern. Bravo, kann man da nur sagen, solange Sie dabei nicht rücksichtslos handeln, ist das genau der richtige Weg, um letztlich auf die Erfolgsspur zu wechseln.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. Dezember (Selbstheilungskräfte), 21. – 23. Mai (Fitness und Wohlbefinden), 21. – 23. Juli (günstig für Verhandlungen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Abenteuerlust, Selbstvertrauen und Mut.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Universum trägt mich durch die Zeiten der Veränderung.

An diesem Tag geboren: Mehmet Scholl, Günter Grass, Eugene O’Neill, David Ben-Gurion, Oscar Wilde, Arnold Böcklin, Adolph Knigge.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Die Flügel auszubreiten und wieder ein Stück über sich hinauszuwachsen.

